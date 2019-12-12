Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Эспаньолом" (1:0) рассказал о причинах неудачного выступления в Лиге Европы.
- Мы очень плохо провели первую часть. Мы не были гибкими. Играли с позиции огромной силы дома с "Ференцварошом" и "Эспаньолом", это пошло в минус. Могли лучше провести начало группового этапа. Мы могли более вариативно сыграть, но только прессингом занимались, это много сил отнимало, - сказал Гончаренко в эфире "Матч ТВ".
ЦСКА занял последнее место в группе Н Лиги Европы.
Гончаренко: в начале турнира занимались только прессингом, это отняло много сил
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