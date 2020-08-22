Конте: все решил опыт "Севильи"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итог финального матча Лиги Европы с "Севильей".



Фото: ФК "Интер"

Встреча завершилась поражением миланской команды со счетом 2:3.



"Была сложная игра, мы имели возможность еще забить, но реализация была на плохом уровне. Мы очень расстроены, но мы играли против опытной команды. В конце концов все решил опыт", - передает слова Конте Sky Sport Italia.



Ранее появилась информация, что Конте может быть уволен с поста главного тренера "Интера" на следующей неделе.



Напомним, что "Севилья" выиграла Лигу Европы в шестой раз.