Встреча завершилась поражением миланской команды со счетом 2:3.
"Была сложная игра, мы имели возможность еще забить, но реализация была на плохом уровне. Мы очень расстроены, но мы играли против опытной команды. В конце концов все решил опыт", - передает слова Конте Sky Sport Italia.
Ранее появилась информация, что Конте может быть уволен с поста главного тренера "Интера" на следующей неделе.
Напомним, что "Севилья" выиграла Лигу Европы в шестой раз.
Конте: все решил опыт "Севильи"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте подвел итог финального матча Лиги Европы с "Севильей".
Фото: ФК "Интер"
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