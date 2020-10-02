В первом туре армецйы сыграют на ввезде с "Вольфсберг" 22 октября.
2 тур ЦСКА – "Динамо" Загреб (29 октября)
3 тур "Фейеноорд" – ЦСКА (5 ноября)
4 тур ЦСКА – "Фейеноорд" (26 ноября)
5 тур ЦСКА – "Вольфсберг" (3 декабря)
6 тур "Динамо" Загреб – ЦСКА (10 декабря)
ЦСКА стартует в Лиге Европы выездным матчем с "Вольфсбергом"
Стал известен календарь матчей ЦСКА в групповом турнире Лиги Европы.
Фото: ПФК ЦСКА
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