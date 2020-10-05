"Есть уровень лиги как таковой. Понятно, что мы уступаем нескольким лигам, которые находятся в первой пятёрке. Если брать эту конкретную ситуацию, то тут вопросов больше к клубам, нежели к лиге, потому что они играли с командами, которые сами не выступают в лучших лигах", - передает слова Черчесова пресс-служба национальной команды.
Напомним, что во втором раунде квалификации Лиги Европы московское "Динамо" уступило тбилисскому "Локомотиву" со счетом 2:1, а стадией позже "Ростов" Валерия Карпина проиграл с таким же счетом "Маккаби" из Хайфы.
В сезоне-2020/2021 Россию в еврокубках представят 4 клуба: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов, ЦСКА - Лиги Европы.
Черчесов прокомментировал вылет "Динамо" и "Ростова" из еврокубков
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о вылете московского "Динамо" и "Ростова" из еврокубков.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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