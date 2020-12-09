Наставник загребского "Динамо" рассказал о мотивации своей команды на матч с ЦСКА

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич заявил, что может мотивировать его подопечных на матч Лиги Европы против ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
"Это важный матч для нас. В частности, мы помним о том, как результаты влияют на положении страны в таблице коэффициентов. Дополнительно нас будет мотивировать тот факт, что мы можем закончить групповой этап без поражений и пропущенных мячей. Если не произойдет никаких происшествий, мы выставим на игру сильнейший состав", - сказал Мамич.

Загребское "Динамо" досрочно заняло первое место в группе и завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы. У хорватской команды в пяти матчах набрано 11 очков и нет пропущенных мячей.

ЦСКА замыкает группу К, набрав после 5-ти туров 3 очка. "Армейцы" потеряли все шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы.

Игра в Загребе пройдет завтра, 10 декабря, и начнется в 23:00 мск.

Первый матч команд в Москве завершился нулевой ничьей.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Динамо Загреб Мамич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Классон прокомментировал ничейный результат в матче с "Челси"
Моуринью: "МЮ" стал одним из главных фаворитов Лиги Европы 2
Сестра Роналду опубликовала картинку, где Месси стоит на коленях перед Криштиану 1
Источник: "Зенит" оштрафует Дриусси 3
Зайнутдинов: хотим завершить выступление в ЛЕ на хорошей ноте
Игроки и тренеры матча "ПСЖ" — "Истанбул" вышли на встречу в футболках с надписью "Нет расизму" 1
Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть 1
Максименко: молодежной сборной России все равно, с кем играть на ЧЕ
Игроки "Барселоны" недовольны тактикой Кумана 2
В "Спартаке" рассказали о задачах сменившего Газизова Мележикова 7
"Да как ты паспорт-то получил?" Глушаков отреагировал на слова Фернандеса о нелюбви к бане и водке 6
"Сочи" проведет два зимних сбора в Турции
Гасперини может покинуть "Аталанту" 1
Наставник загребского "Динамо" рассказал о мотивации своей команды на матч с ЦСКА 2
Гендиректор "Сочи": Попов восстанавливается с опережением сроков
Мостовой: почему бы "Локомотиву" не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону? 3
Судье матча ПСЖ - "Истанбул" грозит дисквалификация на 10 матчей 3
Евсеев: очень хочу, чтобы "Локомотив" прыгнул выше головы. То, что сделал "Краснодар" 1
Игроки и судьи матча ПСЖ - "Истанбул" выйдут на матч в одинаковых футболках, посвященных проблеме расизма 12
Агент Рыжикова: Сергей не побежит как крыса с корабля. О разрыве контракта речь не идет 3
Халк готов пойти на понижение зарплаты на 90%, чтобы играть в АПЛ 2
Сутормин принес извинения болельщикам "Зенита" за выступление в Лиге чемпионов 4
Источник: румынские судьи утверждают, что тренер "Истанбула" Вебо называл их "цыганами" 15
Источник: Влашич не полетел на матч с загребским "Динамо" 4
ЦСКА обратился в ЭСК по работе Левникова на матче с "Химками" 2
Вендел: "Зенит" оказался лучше, чем я себе представлял 8
Красная карточка тренеру "Истанбула" Вебо отменена 14
Фукс вернулся к тренировкам в общей группе ЦСКА 1
Савин создаст профессиональный клуб "Красава" 1
Соболев приступил к тренировкам 3
Все новости
-