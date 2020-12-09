"Это важный матч для нас. В частности, мы помним о том, как результаты влияют на положении страны в таблице коэффициентов. Дополнительно нас будет мотивировать тот факт, что мы можем закончить групповой этап без поражений и пропущенных мячей. Если не произойдет никаких происшествий, мы выставим на игру сильнейший состав", - сказал Мамич.
Загребское "Динамо" досрочно заняло первое место в группе и завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы. У хорватской команды в пяти матчах набрано 11 очков и нет пропущенных мячей.
ЦСКА замыкает группу К, набрав после 5-ти туров 3 очка. "Армейцы" потеряли все шансы на выход в весеннюю стадию Лиги Европы.
Игра в Загребе пройдет завтра, 10 декабря, и начнется в 23:00 мск.
Первый матч команд в Москве завершился нулевой ничьей.
Источник: "СЭ"
Наставник загребского "Динамо" рассказал о мотивации своей команды на матч с ЦСКА
Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич заявил, что может мотивировать его подопечных на матч Лиги Европы против ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
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