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Каррера: у "Спартака" есть шансы на очки в игре с "Лестером"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера считает, что у команды есть шансы на очки в матче против "Лестера" в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
— У "Спартака" есть шансы на очки. В Неаполе уже получилось их забрать.

В футболе достаточно одного эпизода, чтобы ситуация полностью перевернулась, — цитирует Карреру "СЭ".

57-летний Каррера был тренером "Спартака" c августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянца команда выиграла чемпионат и Суперкубок России — последние свои трофеи на данный момент.

Матч "Лестер" — "Спартак" состоится завтра, 4 ноября. Начало: 23:00 мск.

В игре 2-го тура Лиги Европы красно-белые в гостях обыграли "Наполи".

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Теги: Спартак Лестер Каррера
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