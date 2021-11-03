"Локомотив" - это вообще не команда. Это какое-то издевательство над мировым футболом. Ни одного грамотного действия! В "Локо" нет самого главного - футбольного мышления. Для меня "Локомотив" - это команда, которая не играет в футбол, а бегает по полю", - цитирует музыканта "СЭ".
"Локомотив" сыграет гостевой матч с "Галатасараем" завтра, встреча стартует в 20:45 по Москве. После 3-х туров "железнодорожники" занимают последнее место в группе E, набрав одно очко. В случае поражения в завтрашней встречи москвичи уже не смогут догнать "Галатасарай" и осложнят себе задачу по выходу из группы.
В домашней встрече "Локомотив" с минимальным счетом уступил турецкой команде, единственный гол в концовке встречи забил Актюркоглу. В РПЛ красно-зеленые одержали две победы подряд над "Сочи" (2:1) и "Нижним Новгородом" (2:1) и поднялись на второе место в таблице
Лоза: у "Локомотива" ни одного грамотного действия! Это какое-то издевательство над мировым футболом
Музыкант Юрий Лоза оценил состояние "Локомотива" в преддверии матча с "Галатасараем" в групповом этапе Лиги Европы.
Фото: архив Юрия Лозы