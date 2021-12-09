Экс-тренер "Легии": складывается ощущение, что "Спартак" сейчас максимально спокоен

Бывший наставник "Легии" Чеслав Михневич поделился мнением о "Спартаке" перед игрой "красно-белых" с польской командой.

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"Сегодня я вижу, как футболисты "Спартака" празднуют голы - бегут обниматься к тренеру. Это говорит о том, что у них есть команда, появилась необходимая химия. Складывается ощущение, что "Спартак" сейчас максимально спокоен", - сказал Михневич.



Отметим, что встреча "Легия" - "Спартак" пройдет сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. Матч состоится в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы.



Источник: По словам Михневича, у него складывается впечатление, что сейчас " Спартак " очень спокоен."Сегодня я вижу, как футболисты "Спартака" празднуют голы - бегут обниматься к тренеру. Это говорит о том, что у них есть команда, появилась необходимая химия. Складывается ощущение, что "Спартак" сейчас максимально спокоен", - сказал Михневич.Отметим, что встреча "Легия" - "Спартак" пройдет сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. Матч состоится в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы.Источник: Матч ТВ