"Витесс" победил "Муру" в результативном матче и ждёт решение УЕФА по "Тоттенхэму"

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Конференций "Витесс" - "Мура" завершился победой хозяев (3:1).

Фото: "football.ua"

"Витесс" победил "Муру" (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Конференций.



Счёт в матче открыли хозяева - Томас Бёйтинк отличился уже на 4-й минуте. Луис Икома увеличил преимущество хозяев на 35-й минуте, а на 40-й минуте Дан Уйсман довёл счёт до разгромного. "Мура" забила гол престижа на 82-й минуте - отличился Амадей Мароса.



Благодаря этой победе "Витесс" набрал 10 очков и вышел на второе место в группе G. Выше только "Ренн" (11 очков), но он пока не сыграл свой заключительный матч с "Тоттенхэмом" (7 очков). "Мура" заняла последнее место в группе (3 очка). "Тоттенхэм" может обойти "Витесс", если его матч с "Ренном" всё же состоится. На данный момент, обе команды ожидают решения от УЕФА. Напомним, что в составе лондонского клуба произошла вспышка коронавируса.