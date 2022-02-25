Радченко отметил, что "Зенит" выглядел лучше "Бетиса". При этом проблемой команды стало отсутствие качественного завершения атак, считает бывший футболист "сине-бело-голубых".
"Зенит" провел хороший матч. Наверное, многих удивил состав. В этой игре "Зенит" выглядел сильнее "Бетиса". Не получилось главного - забить, где-то в последней стадии не хватало точности, хладнокровия", - сказал Радченко.
Напомним, что в первой встрече "Зенит" уступил "Бетису" (2:3). В итоге команда из Севильи победила по сумме двух матчей и вышла в 1/8 финала Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Радченко: "Зенит" провел хороший матч и выглядел сильнее "Бетиса"
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко поделился мнением о выступлении команды в ответном матче плей-офф Лиги Европы с "Бетисом" (0:0).
Фото: "Бетис"