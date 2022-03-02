— Конечно, это был тяжелый психологический удар, потому что "Спартак" заслуживал играть в Лиге Европы, — приводит слова Ваноли Sport24.
Ранее УЕФА в конце зимы принял решение отстранить московский клуб от участия в Лиге Европы текущего сезона. Красно-белые в 1/8 финала турнира должны были встретиться с немецким "РБ Лейпциг".
"Этот матч рассматриваем как подготовку к сезону". Тренер "Кубани" — об 1:6 от "Спартака"
Ваноли: это тяжелый психологический удар, потому что "Спартак" заслуживал играть в Лиге Европы
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал исключение команды из Лиги Европы.
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