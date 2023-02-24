- В России есть тренеры, которые тоже способны тренировать клубы уровня "Ференцвароша", как это делает Черчесов. Но они хорошо трудоустроены в РПЛ и сборной, поэтому дергаться смысла нет. Можно ли назвать Черчесова самым успешным российским тренером в Европе? Думаю, да. Потому что остальные ничего не выигрывали и практически не тренировали, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
59-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов после ухода из национальной команды в июле 2021 года в декабре 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В сезоне-2021/2022 клуб из Будапешта оформил "золотой дубль", выиграв национальный чемпионат и Кубок Венгрии, в текущей турнирной таблице венгерского первенства "Ференцварош" Черчесова лидирует с 12-очковым отрывом, набрав 71 очко в 33 матчах. В еврокубках венгерский клуб напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, став победителем группы с "Монако", "Трабзонспором" и "Црвеной Звездой".
Канчельскис: в России есть тренеры, способные работать в Европе, как Черчесов. Но они трудоустроены в РПЛ и сборной
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о работе российского главного тренера Станислава Черчесова в венгерском "Ференцвароше".
Фото: ФК "Ференцварош"