- Жозе Моуринью — уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но "Рома" взяла свое опытом — как тренера, так и футболистов.
"Рома" Моуринью обыграла в двухматчевом противостоянии "Байер", который до этого выбил из плей-офф Лиги Европы "Ференцварош" Черчесова. Португальский наставник римлян тренирует команду из столицы Италии второй сезон. При Моуринью "Рома" во втором сезоне подряд выходит в финал еврокубка. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций. Всего у Моуринью уже шесть финалом еврокубков в карьере. Предыдущие пять он выиграл.
Источник: "Спорт-экспресс"
Черчесов: Жозе Моуринью — уникум!
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о наставнике "Ромы" Жозе Моуринью.
Фото: Marco Luzzani/Getty Images