– Клубам четко дают понять, что не следует приглашать россиян. Отдельные страны всячески пытаются создать непреодолимые условия, чтобы им стало невыгодно брать наших футболистов. Идет банальное запугивание. В противном случае они готовы, например, не одобрять визы. Они не могут запретить трансферы россиян напрямую, но намеренно создают проблемы. Самое обидное, что ни коллективы, ни даже УЕФА ничего не в состоянии сделать, – цитирует Журову RT.
Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).
Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации Оздоева, проинформировав, что "все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц".
Журова – о визе Оздоева: идет банальное запугивание. Клубам четко дают понять, что не следует приглашать россиян
Депутат Госдумы РФ, прославленная конькобежка Светлана Журова отреагировала на отказ российскому полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву в выдаче визы Великобритании.
Фото: ФК ПАОК