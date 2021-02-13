"Мне импонировала его игра не только в "Сочи", но и в "Рубине", "Ростове". Считаю, он уже пару лет как готов быть первым номером.
Но опять же: у нас тренер национальной сборной бывший вратарь, у него в тренерском штабе квалифицированный тренер вратарей, им гораздо виднее", - цитирует Минасова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний вратарь провел 18 матчей, пропустив в них 19 мячей и получив 1 желтую карточку. В 6-и встречах Джанаев смог сохранить ворота своей команды в неприкосновенности.
За основной состав сборной России Сослан провел 3 матча. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.
Минасов: Джанаев готов быть первым номером сборной уже пару лет
Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы голкипера "Сочи" Сослана Джанаева, поделился мнением о перспективах вратаря стать основным игроком сборной России.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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