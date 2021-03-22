Дзюба: новая форма сборной России будет молодить таких ребят, как я и Жирков

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба поделился мнением о новой форме национальной команды, в которой она сыграет на Евро-2020.
Фото: сборная России
"После того, как в первый раз надел футболку сборной, ты не можешь забыть это ощущение, и всегда хочется надевать футболку сборной. Когда надеваю футболку сборной, слышу гимн – по всему телу идут мурашки. Эти ощущения никогда не забуду. Новая белая форма интересная – простая и свежая. И будет молодить таких ребят, как Жирков и я", - сказал Дзюба в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Дзюба и Жирков вызваны в сборную России для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Артему на данный момент 32 года, а Юрию - 37.

В марте национальная команда проведет три матча. Сначала подопечные Станислава Черчесова на выезде сыграют с Мальтой (24 марта), потом в Сочи будут принимать Словению (27 марта), а затем в гостях встретятся со Словакией.

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Теги: Дзюба Жирков Сборная России
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