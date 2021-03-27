Наставник сборной Казахстана: Зайнутдинов не сыграет с Францией. ЦСКА не сообщил нам о его травме

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил, что полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов не сможет сыграть с командой Франции из-за травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
"В последнем матче чемпионата России получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом нам не сказал.

Он прибыл в расположение сборной, провел пару тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив.

Вчера дали ему отдохнуть. Утром поговорили, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией", - сказал Байсуфинов.

Напомним, полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов был заменен на 84-й минуте матча 23-го тура Российской Премьер-лиги против "Зенита" (2:3).

Сборная Казахстана проведет матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборной Франции завтра, 28 марта. Игра пройдет в городе Нур-Султан на стадионе "Астана Арена" и начнется в 16:00 мск. Для казахстанской команды это будет стартовый матч в отборе ЧМ-2022. Французы 24 марта сыграла вничью с командой Украины (1:1).

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов в текущем сезоне провел 25 матчей за "армейцев", забил 1 мяч и сделал 3 голевых передачи. В составе сборной Казахстана у него 16 матчей и 7 забитых голов.

Источник: Prosports.kz

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Теги: Зайнутдинов ЦСКА Сборная Казахстана
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