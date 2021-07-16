Матчи Скрыть

Сделать ставку

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2020/21
Енисей
13:00
КубаньНе начат
Томь
14:00
БалтикаНе начат
Акрон
16:00
ВолгарьНе начат
Нефтехимик
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
КАМАЗ
17:00
ТекстильщикНе начат
Оренбург
17:00
Металлург ЛпНе начат
Краснодар-2
19:00
АланияНе начат
Торпедо
19:00
Спартак-2Не начат
Факел
19:00
ВелесНе начат
Ротор
19:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат

Суперкубок России

Новости
Зенит
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.67X 3.9П2 5.4

Кубок Париматч Премьер

Рубин
16:00
СочиНе начат
П1 2.28X 3.45П2 2.95

Бердыев прилетел в Москву и прокомментировал информацию о переговорах с РФС по назначению в сборную России

Бывший наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев отреагировал на информацию о возможных переговорах с Российским футбольным союзом.
Фото: "РИА Новости"
Сегодня ночью тренер прибыл в Москву.

"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", — передаёт слова Бердыева "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что 68-летний россиянин является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.

Отметим, что в СМИ назывался и ряд других фамилий на вакантную должность. Среди них были как иностранные специалисты - Владимир Петкович, Йоахим Лев, Доменико Тедеско, так и хорошо знакомые по работе с отечественными клубами россияне - Игорь Черевченко, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий.

Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Бердыев Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Головин провел первую тренировку в "Монако" после возвращения из сборной России
СМИ: Мбаппе надеется, что "Реал" окажет давление на "ПСЖ" и договорится о переходе
"Слава Тебе, Боже!" Черышев - после гола в ворота "Вильярреала" 1
Бердыев прилетел в Москву и прокомментировал информацию о переговорах с РФС по назначению в сборную России 6
Источник: "Айнтрахт" готов продать Цубера, которым интересуется "Динамо", за 5 млн евро 1
Мать Аршавина: Андрею сломали карьеру те, кто выдал в эфир фразу "Ваши ожидания - ваши проблемы" 18
Салихова: Бердыев - не реформатор и новатор, а мудрый старец. Вариант не хуже Черчесова 6
Паредес - о победе в Кубке Америки: никогда еще не видел Месси таким счастливым 1
Трефилов - о Черчесове: легче всего убрать тренера. Особенно после слов диванных экспертов 8
СМИ: "Зенит" отдаст нападающего Шамкина в аренду в "Балтику" до конца сезона
Сергей Жуков: на Евро сборной России не помогла бы ни нога Акинфеева, ни старик Хоттабыч
"Нижний Новгород" подписал воспитанника "Зенита" Пенчикова
Федун предложил Тедеско в качестве главного тренера сборной России на исполкоме РФС 19
Гол Черышева принес "Валенсии" победу в товарищеском матче с "Вильярреалом"
"Начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем". Жиру попрощался с "Челси"
УЕФА отдал Дублину и Бильбао финалы Лиги Европы за то, что отобрал у городов матчи Евро-2020 2
"Оренбург" и "Ротор" против дебютантов и Новиков против Юрана. Анонс 2-го тура ФНЛ
Источник: Игнашевич - один из кандидатов на должность помощника тренера сборной России 6
Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена
Источник: Бердыев встретится с представителями РФС относительно работы в сборной России 23
Олег Иванов - о футболе в России и Европе: там футбол - игра, а не "сухомятка" с мячом 2
Петржела - о Суперкубке России: уверен, что "Зенит" победит. Игра будет равная
Полузащитник "Уфы" Иванов: в России детские тренеры зациклены не на воспитании ярких личностей, а на командном результате 2
Гол Соу принес "Ростову" победу над "Бейтаром" 1
Федун прокомментировал возможные реформы в РПЛ 2
Аршавин - о лимите: необходимо ввести ограничения по зарплате сомнительных легионеров в маленьких клубах 1
Депутат Госдумы Свищев – о лозунге "Героям Слава" на форме украинских клубов: этим они хотят попытаться воздействовать на нас 6
Полузащитник "Зенита" Барриос подорожал на 3 млн евро по итогам Кубка Америки 2
Экс-защитник "Зенита" Гарай объявил о завершении карьеры 2
Четыре игрока сборной Украины - в списке самых подорожавших футболистов после Евро-2020, россиян - ноль 1
Все новости
-