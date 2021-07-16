Бердыев прилетел в Москву и прокомментировал информацию о переговорах с РФС по назначению в сборную России

Бывший наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев отреагировал на информацию о возможных переговорах с Российским футбольным союзом.

Фото: "РИА Новости"