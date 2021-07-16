Сегодня ночью тренер прибыл в Москву.
"Прилетел ли я на переговоры с РФС? Нет, я по делам личным приехал", — передаёт слова Бердыева "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что 68-летний россиянин является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России.
Отметим, что в СМИ назывался и ряд других фамилий на вакантную должность. Среди них были как иностранные специалисты - Владимир Петкович, Йоахим Лев, Доменико Тедеско, так и хорошо знакомые по работе с отечественными клубами россияне - Игорь Черевченко, Валерий Карпин, Леонид Слуцкий.
Напомним, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после окончания Евро-2020.
Бердыев прилетел в Москву и прокомментировал информацию о переговорах с РФС по назначению в сборную России
Бывший наставник "Ростова" и "Рубина" Курбан Бердыев отреагировал на информацию о возможных переговорах с Российским футбольным союзом.
Фото: "РИА Новости"
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