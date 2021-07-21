"Я против иностранных тренеров, не вижу особой перспективы у Кунца. Кроме интеллекта, познаний и стремлений быть в тренде, надо знать куда ты едешь, знать людей. Всё выстраивается на уровне общения", — цитирует Игнатьева "Чемпионат".
Напомним, 80-летний специалист является членом технического комитета Российского футбольного союза.
Под его руководством сборная России провела двадцать матчей, проиграв всего в четырёх из них.
Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной команды Германии Штефан Кунц является приоритетным кандидатом на пост наставника россиян.
Борис Игнатьев: все выстраивается на уровне общения, поэтому я против иностранных тренеров в сборной России
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал новость о возможном назначении Штефана Кунца на пост главного тренера национальной команды.
Фото: ФК "Торпедо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!