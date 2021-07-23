– Сильно ли Карпин подставляется, соглашаясь на совмещение должности в клубе и сборной? Возможно, на него оказали давление: результат надо давать и там, и там. Этот путь – плохой для всех. Все равно, думаю, каждый тренер хотел бы поработать главным тренером сборной. Это хорошее стремление и правильная вещь, - передаёт слова экс-наставника "Ростова" Metaratings.ru.
Отметим, что Балахнин ранее входил в тренерский штаб сборной России. Специалист работал в национальной команде под руководством Леонида Слуцкого в период с августа 2015 по июнь 2016.
Сегодня вечером было официально объявлено о назначении на пост наставника сборной России 52-летнего главного тренера "Ростова" Валерия Карпина. Специалист продолжит возглавлять клуб, несмотря на получение поста в национальной команде.
Ранее сообщалось, что РФС не удалось договориться об условиях контракта с главным тренером молодёжной сборной Германии Штефаном Кунцем.
Экс-наставник "Ростова" Балахнин считает, что на Карпина было оказано давление
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России.
Фото: РИА "Новости"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!