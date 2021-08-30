Губерниев предположил, что основным голкипером национальной команды в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира будет вратарь "Локомотива" Гильерме. Также он рассказал, почему не считает Александра Максименко из "Спартака" реальным претендентом на пост основного вратаря сборной.
"Насколько я знаю, основным вратарем сборной России в предстоящих матчах будет Гильерме. По крайней мере, это будет справедливо. Конечно, Сафонов сыграл лучше всех в последнем туре, но его в списке нет, поэтому, Гильерме. Максименко? Сложно рассчитывать на вратаря-кудесника, когда его команда беззубая и хромает. Максименко на своем уровне достоин сборной, это безусловно. Но то, что он сейчас не вратарь номер один - это сто процентов", - сказал Губерниев.
Отметим, что 1 сентября сборная России встретится дома с командой Хорватии в рамках квалификационного раунда ЧМ-2022. 4 сентября команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Кипром, 7 сентября - примет Мальту.
Источник: Sport24
"Это будет справедливо". Губерниев сообщил, кто должен быть основным вратарем сборной России в ближайших матчах
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто должен быть основным голкипером сборной России в ближайших матчах.
Фото: архив Дмитрия Губерниева
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