Напомним, завтра, 1 сентября, Хорватия в "Лужниках" сыграет против национальной команды России в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022.
"Я уверен, что стиль изменился. Когда в команде нет Артема Дзюбы, то игра строится совершенно иначе. На нем была завязана игра, все эти длинные передачи… Думаю, будет интересно, будет новый рисунок игры вашей сборной. Я бы выделил Головина - он очень опасен. Серьезную угрозы представляет и Фернандес", - сказал Далич.
Последний раз сборные России и Хорватии встречались в 1/4 финала чемпионата мира-2018. В матче, который прошел на сочинском стадионе "Фишт", победу в серии послематчевых пенальти одержали хорваты.
Матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия - Хорватия начнется в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Райншрайбером.
Источник: Матч ТВ
Далич: когда в сборной России нет Дзюбы, то игра строится совершенно иначе
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением по поводу изменений в сборной России.
Фото: "Getty Images"
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