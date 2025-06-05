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"Играет "Зенит", печенька". Сафонов рассказал, как поет гимн ЛЧ

Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пошутил, что поет гимн Лиги чемпионов русскими словами.
Фото: Getty Images
"Я по-русски пою все, как обычно. "Играет "Зенит", и там что-то типа поется "печенька", "печенька" поют. Ну, я плюс-минус что-то такое, да", - сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.

Российский голкипер Матвей Сафонов уехал во французский клуб "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" прошлым летом. В составе парижского клуба Сафонов завоевал в свой первый сезон четыре трофея, став чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов. На счету вратаря 17 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.

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