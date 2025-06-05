"Я по-русски пою все, как обычно. "Играет "Зенит", и там что-то типа поется "печенька", "печенька" поют. Ну, я плюс-минус что-то такое, да", - сказал Сафонов в видео на YouTube-канале сборной России.
Российский голкипер Матвей Сафонов уехал во французский клуб "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" прошлым летом. В составе парижского клуба Сафонов завоевал в свой первый сезон четыре трофея, став чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов. На счету вратаря 17 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.
"Играет "Зенит", печенька". Сафонов рассказал, как поет гимн ЛЧ
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пошутил, что поет гимн Лиги чемпионов русскими словами.
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