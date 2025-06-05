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Источник: экс-защитник "Зенита" Чистяков дал согласие на переход в "Ростов"

Дмитрий Чистяков может вернуться в Ростов-на-Дону.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, центральный защитник Дмитрий Чистяков близок к переходу в "Ростов". Сообщается, что футболист уже дал свое согласие, сторонам осталось уладить некоторые детали.

Напомним, 30 июня Чистяков покинул "Зенит" по истечении срока действия контракта на правах свободного агента.

Ранее игрок уже выступал за ростовскую команду. Он провел в желто-синей футболке 25 матчей во всех турнирах и отличился в них одним забитым голом.

Источник: "РБ Спорт"

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