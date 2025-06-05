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Пануччи: Сафонову сложно стать основным в "ПСЖ", потому что есть Доннарумма. Это не означает, что он плохой вратарь

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Пануччи высказался о шансах голкипера сборной России Матвея Сафонова стать первым номером "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Видел Сафонова мало, потому что в "ПСЖ" первый номер Доннарумма. Но о нём хорошо отзываются. Может ли он стать основным в "ПСЖ"? Это сложно, потому что в "ПСЖ" есть Доннарумма, как у "Реала" - Куртуа. Это не означает, что Матвей плохой вратарь. Думаю, у него хорошее будущее", - приводит слова Пануччи "Чемпионат".

Матвей Сафонов перебрался в "ПСЖ" из "Краснодара" летом прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 20 миллионов евро. В своём дебютном сезоне за парижан воспитанник "быков" стал чемпионом Франции, обладателем Кубка, Суперкубка страны и победителем Лиги чемпионов.

Всего Матвей Сафонов принял участие в 17 матчах за парижан во всех турнирах. На его счету семь "сухих" встреч и 13 пропущенных голов.

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