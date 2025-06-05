- Лукман и Осимхен не были вызваны, потому что у них был сложный сезон, перед ними выбор, за какой клуб они будут выступать. У Чуквезе были проблемы с визой, а Ндиди не позволила приехать травма.
Товарищеский поединок между сборными России и Нигерии состоится завтра, 6 июня. Встреча пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 20:00 по московскому времени. Поединок обслужит бригада арбитров из Азербайджана во главе с Алияром Агаевым. Отметим, команды будут играть отечественным мячом "Меридиан. Время России".
Источник: "Чемпионат"
Главный тренер сборной Нигерии рассказал, почему Осимхен и другие игроки не приехали на матч с Россией
Тренер сборной Нигерии Эрик Шелле ответил на вопрос об отсутствии в команде звездных футболистов, которые не прилетели в Россию.
Фото: Getty Images