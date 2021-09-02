"Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне. Направление правильное! Главное - следующие 6 очков забрать, а там жизнь покажет", - сказал Семин.
Накануне сборная России провела первый матч под руководством Валерия Карпина. В матче 4-го тура квалификационного турнира чемпионата мира-2022 россияне разошлись миром со сборной Хорватии (0:0). Обе команды набрали по 7 очков, по дополнительным показателям хорваты обходят Россию и занимают первое место в группе H, россияне - вторые.
В субботу, 4 сентября, сборная России сыграет с Кипром. Матч на стадионе в Никосии начнется в 19:00 мск. На эту встречу назначена судейская бригада из Испании.
Источник: "СЭ"
Юрий Семин оценил дебют Карпина на посту главного тренера сборной России
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал ничейный результат сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).
Фото: "Getty Images"
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