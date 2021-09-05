Сообщается, что в ней принимают участие 13 футболистов. Это игроки, которые вчера не выходили на поле в матче против сборной Кипра (2:0). Сейчас в Никосии температура воздуха составляет +35 градусов по Цельсию.
Послезавтра, 7 сентября, коллектив Валерия Карпина встретится дома против Мальты в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 года. Встреча пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве.
Источник: РИА Новости.
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Источник: в тренировке сборной России на Кипре участвуют 13 футболистов
Сборная России проводит тренировку на Кипре.
Фото: сборная России
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