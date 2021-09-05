Источник: в тренировке сборной России на Кипре участвуют 13 футболистов

Фото: сборная России

Сообщается, что в ней принимают участие 13 футболистов. Это игроки, которые вчера не выходили на поле в матче против сборной Кипра (2:0). Сейчас в Никосии температура воздуха составляет +35 градусов по Цельсию.Послезавтра, 7 сентября, коллектив Валерия Карпина встретится дома против Мальты в матче отборочного турнира к ЧМ-2022 года. Встреча пройдет на "Открытие Банк Арене" в Москве.Источник: РИА Новости.