Руслан Нигматуллин: Мальта забила киприотам три гола, а мы - только два. Не надо быть самоуверенными

Нигматуллин заявил, что главное для сборной России - избежать недооценки соперника.
"Говорить, что нужно победить Мальту с разгромным счетом, - неправильно. Не надо быть самоуверенными. Понятно, что мы явно сильнее и выше классом, но всё равно нужно приложить много усилий. Совсем недавно сборная Мальты забила три мяча киприотам, а мы забили киприотам только два. <...> В таких матчах проблема заключается в команде более сильной: она страдает от того, что не настраивается должным образом на изначально слабую команду. Вот этого надо избежать и тогда всё будет в порядке", - сказал Нигматуллин.
Отметим, что матч шестого тура отборочного раунда ЧМ-2022 Россия - Мальта пройдет сегодня, 7 сентября. Встреча состоится на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 мск.
Источник: Матч ТВ
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче национальной команды с Мальтой.
Фото: РИА Новости
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