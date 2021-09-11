Максименко: у Кафанова нет мелочей

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Локомотив
2 - 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
16:30
АхматНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8
Спартак
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.58X 4.2П2 5.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Велес
0 - 2
Нефтехимик2 тайм
Спартак-2
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Ротор
16:00
АкронНе начат
П1 1.45X 4.1П2 7.6
Текстильщик
16:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.8X 2.7П2 2.95
КАМАЗ
16:30
ОренбургНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.63
Торпедо
17:00
ФакелНе начат
П1 1.96X 3.4П2 3.8
Алания
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.55X 3.95П2 5.8
Краснодар-2
18:00
ТомьНе начат
П1 2.04X 3.3П2 3.65
Кубань
18:00
Металлург ЛпНе начат
П1 1.53X 4.2П2 5.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кристал Пэлас
0 - 0
Тоттенхэм2 тайм
П1 2.8X 1.7П2 8.5
Саутгемптон
17:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.05X 3.55П2 2.34
Арсенал
17:00
НорвичНе начат
П1 1.43X 5П2 7
Манчестер Юнайтед
17:00
НьюкаслНе начат
П1 1.18X 7.6П2 16
Уотфорд
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.55X 3.15П2 2.26
Брентфорд
17:00
БрайтонНе начат
П1 2.8X 3П2 2.85
Лестер Сити
17:00
Манчестер СитиНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.6
Челси
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
19:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.18X 3.25П2 3.65
Вильярреал
19:30
АлавесНе начат
Атлетик
22:00
МальоркаНе начат
П1 1.77X 3.45П2 5.4
Севилья
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
19:00
ЮвентусНе начат
П1 2.31X 3.4П2 3.2
Аталанта
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 1.57X 4.3П2 5.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.7X 3.95П2 5
Хоффенхайм
16:30
МайнцНе начат
П1 2.22X 3.65П2 3.15
Гройтер Фюрт
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 4.9X 4.3П2 1.65
Байер
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 3X 3.85П2 2.25
Фрайбург
16:30
КёльнНе начат
П1 2.26X 3.6П2 3.15
РБ Лейпциг
19:30
БаварияНе начат
П1 2.85X 3.85П2 2.33

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
16:00
ВенецияНе начат
П1 1.7X 4.1П2 4.8
ПСЖ
18:00
КлермонНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.4
Монако
22:00
МарсельНе начат
П1 1.97X 3.55П2 4

Максименко: у Кафанова нет мелочей

Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Максименко рассказал о работе с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.
Фото: РПЛ
"Что касается того, что про Кафанова говорят как о лучшем российском тренере вратарей и что с ним можно много говорить о футболе, то я это прочувствовал. Ты это чувствуешь и в тренировочном процессе, и в жизни с ним много разговариваешь. Мы общались и после оглашения списков, и в сборной, плюс были вратарские теории. Подтверждается, что у него нет мелочей", - цитирует Максименко "Чемпионат".

Вратарь "Спартака" Александр Максименко был в составе сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но на поле ни разу не появился. Напомним, национальная команда провела три матча, в которых набрала 7 очков из 9 возможных. Подопечные Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

Максименко в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах за "Спартака", пропустил 10 голов, а в 2 играх оставлял свои ворота "сухими". Всего за "красно-белых" он сыграл в 108 матчах и пропустил 131 мяч. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.



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Теги: Максименко Спартак Кафанов Сборная России
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