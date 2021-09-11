"Что касается того, что про Кафанова говорят как о лучшем российском тренере вратарей и что с ним можно много говорить о футболе, то я это прочувствовал. Ты это чувствуешь и в тренировочном процессе, и в жизни с ним много разговариваешь. Мы общались и после оглашения списков, и в сборной, плюс были вратарские теории. Подтверждается, что у него нет мелочей", - цитирует Максименко "Чемпионат".
Вратарь "Спартака" Александр Максименко был в составе сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре, но на поле ни разу не появился. Напомним, национальная команда провела три матча, в которых набрала 7 очков из 9 возможных. Подопечные Карпина сыграли вничью с Хорватией (0:0), а также победили Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
Максименко в текущем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах за "Спартака", пропустил 10 голов, а в 2 играх оставлял свои ворота "сухими". Всего за "красно-белых" он сыграл в 108 матчах и пропустил 131 мяч. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Максименко: у Кафанова нет мелочей
Вратарь "Спартака" и сборной России Александр Максименко рассказал о работе с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.
Фото: РПЛ
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