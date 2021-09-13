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Губерниев: мы должны сказать Марио огромное спасибо. Свои лучшие годы он провел в нашей сборной

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Фото: "Getty Images"
"Мы должны сказать Марио огромное спасибо. Он - большой молодец, свои лучшие годы провел в нашей сборной. Без него не был бы возможен очень неплохой результат на ЧМ-2018. Он принял такое решение: у него травмы и возраст - имеет полное право отказываться от игр в сборной", - цитирует Губерниева Sport24.

В 2018 году на домашнем чемпионате мира россияне дошли до 1/4 финала, где уступили национальной команде Хорватии в серии пенальти. Фернандес стал автором одного из мячей сборной России в той встрече. По итогам чемпионата мира игроки получили звания заслуженных мастеров спорта России, а тренеры национальной команды - заслуженных тренеров России.

На чемпионате Европы-2020, который прошел летом этого года, россияне не смогли выйти в плей-офф из группы с Бельгией, Данией и Финляндией. После этого турнира с поста главного тренера был уволен Станислав Черчесов. На его место был назначен Валерий Карпин. Экс-тренер "Ростова" подписал с РФС контракт до конца года. В первых трех матчах под руководством Карпина российские футболисты набрали 7 очков из 9 возможных.


Теги: Губерниев Фернандес Сборная России
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