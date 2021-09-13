"Для меня уход Марио Фернандеса из сборной России стал большой неожиданностью. Я думала, все устаканилось. Не думаю, что он больше не может играть на два фронта. У Марио достаточно сил, чтобы играть и в клубе, и в сборной. Скорее всего, причиной стало что-то другое", - сказала Смородская.
Также Смородская считает, что заменить Фернандеса в сборной будет очень непростой задачей. Она отметила, что уход Марио - значительная потеря для сборной.
Напомним, сегодня стало известно о том, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес принял решение завершить свою международную карьеру. 30-летний игрок решил сосредоточиться на выступлениях за клуб.
Марио Фернандес защищал цвета национальной команды России 4 года - с 2017 по 2021 год. В футболке сборной России он провел 33 официальных матча и еще 2 товарищеских. 30-летний защитник принял участие в матчах ЧМ-2018 и Евро-2020.
Источник: Sport24
Смородская: не думаю, что Фернандес больше не может играть на два фронта
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что завершение защитником Марио Фернандесом карьеры в сборной России вызвано не тем, что 30-летнему игроку стало тяжело выступать на два фронта.
Фото: "Спорт-Экспресс"