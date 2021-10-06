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Заболотный заявил, что готов быть капитаном сборной России

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный признался, что готов выполнять функции капитана национальной команды.
Фото: РФС
"У нас каждый готов быть капитаном. Мы это выяснили на собраниях перед сентябрьскими играми. Конечно, я готов, если тренер попросит. Если скажет, что я сегодня капитан, с радостью приму это. Для меня это величайшая честь. Ну а если нет, я не расстроюсь и буду делать свое дело на поле", - цитирует Заболотного "РБ Спорт""РБ Спорт".

Отметим, что в трех сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 у сборной России были разные капитаны - ими были Георгий Джикия, Дмитрий Баринов и Федор Смолов.

После 6 туров квалификационного турнира ЧМ-2022 сборная России располагается на 2-м месте в группе H, имея в активе 13 очков. Столько же баллов и у сборной Хорватии, она опережает россиян по дополнительным показателям.

8 октября на казанском стадионе "Ак Барс Арена" сборная России сыграет против Словакии. Матч начнется в 21:45 мск.


Теги: Заболотный Сборная России
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