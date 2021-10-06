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Семин - о Глебове: раз он получил вызов в сборную, значит заслужил

Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника "желто-синих" Данила Глебова в состав сборной России.
Фото: ФК "Урал"
Напомним, Глебов был добавлен в список игроков после того, как из-за травмы расположение национальной команды покинул полузащитник Денис Глушаков.

"Раз он получил вызов в сборную, значит заслужил. Глебов очень хороший игрок в опорной зоне, лучшие его качества – это оборонительные. Он молодой, амбициозный, перспективный игрок. Надеюсь, Глебов примет участие в ближайших матчах сборной", - цитирует Семина Metaratings.

Данил Глебов в текущем сезоне провел 11 матчей во всех турнирах в составе "Ростова". На счету 21-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за ростовский клуб он сыграл в 71 матче, в которых забил 3 гола.

Глебов провел 15 матчей за молодежную сборную России, забив в этих игра 2 мяча.

Полузащитник "Ростова" Глебов вызван в сборную России вместо Глушакова


Теги: Семин Глебов Сборная России Ростов
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