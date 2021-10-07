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"Тот, кто предал один раз, предаст и второй". Сафонов - об отказе Дзюбы играть за сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал решение нападающего "Зенита" Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.
Фото: РФС
"Артем честолюбивый. Он лидер по натуре. Ему важно было доказать, что он уровень сборной, а потом сказать Карпину: а вот знаете, теперь я не хочу за вас играть. Карпин и Дзюба - оба лидеры.

Вернет ли Карпин Артема в сборную? Карпин, думаю, нет. У него есть самолюбие. Тот, кто предал один раз, предаст и второй", - сказал Сафонов.

Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (8 октября, 21:45 мск) и Словении (11 октября, 21:45 мск), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.

В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.

Источник: Sport24

Кавазашвили призвал запретить Дзюбе играть за "Зенит" из-за отказа от вызова в сборную России


Теги: Дзюба Сафонов Сборная России Зенит
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