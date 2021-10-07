"Дзюба допускает серьезную ошибку в своей футбольной жизни. Он подает очень плохой пример. Как может профессиональный футболист посметь отказаться от выступления за сборную?! В СССР его бы отстранили не только от сборной, но и от игры за клуб.
Если РФС не может контролировать поведение футбольных клубов, то этот вопрос нужно пересмотреть. Я бы просто запретил Дзюбе выступать за "Зенит". Потому что футболист, являющийся одним из лучших в стране, просто плюнул всем в душу", - приводит слова Кавазашвили Eurostavka.
Напомним, нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии (8 октября, 21:45 мск) и Словении (11 октября, 21:45 мск), но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Отметим, что Дзюба не был вызван на сентябрьский сбор команды.
В составе сборной России 33-летний форвард дебютировал в 2011 году. В общей сложности за национальную команду Дзюба сыграл в 55 матчах, в которых забил 30 голов.
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Кавазашвили призвал запретить Дзюбе играть за "Зенит" из-за отказа от вызова в сборную России
Экс-вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили призвал наказать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу за отказ выступать за сборную России в ближайших матчах.
Фото: РПЛ