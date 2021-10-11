Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи против Словакии и Словении, но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму.
"Может, действительно форма плохая, не постиранная. Дзюба четко дал понять, что не хочет поступиться принципами. Что ж, сборная и без него обойдется. Нельзя привить патриотизм по приказу свыше. Да и такой уж необходимости в Дзюбе сборная, которая сейчас перестраивается на новый лад, не испытывает", - сказал Бышовец.
Сегодня сборная России сыграет против Словении. Матч состоится в Мариборе на стадионе "Людски врт". Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Встречу буде обслуживать бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Диашем. Подопечные Карпина набрали 16 очков и продолжают занимать 2-е место в группе H. Словения занимает 3-е место, имея в активе 10 очков.
Источник: Спорт уик-энд
Бышовец - о Дзюбе в сборной: он четко дал понять, что не хочет поступиться принципами
Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об отказе нападающего "Зенита" Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.
Фото: ФК "Локомотив"