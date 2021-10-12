Напомним, национальная команда под руководством Валерия Карпина благодаря победе в Мариборе возглавила отборочную группу и гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах.
После игры в раздевалке сборной России Валерий Карпин вместе с игроками пел песню "Валера".
"Мне сегодня с самого утра поступают звонки, сообщения. Комментарии просто взорвали интернет, все присылают это видео. Я пребываю в приятном шоке. Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина. Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: "Валера, Валера - ты сделал сборную первой. Валера, Валера - надежда наша и вера", - приводит слова Афродиты "Матч ТВ".
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Певица Афродита изменила припев песни "Валера" после победы сборной России над Словенией
Исполнительница хита "Валера" певица Афродита отреагировала на возросшую популярность песни после победы сборной России над Словенией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.