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Карпин сравнил статус капитана команды в клубе и в сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, в чем видит разницу между капитаном команды в клубе и в национальной сборной.
Фото: РФС
- Хотел ли я отменить капитанство в клубах? В клубах другая ситуация. Там должен быть один капитан. А в сборной капитан Вася Пупкин - сегодня он есть, а завтра я его на сборы не вызову. Например, был бы у нас, условно, капитаном Гильерме. Но вот Кафанов его не вызвал почему-то. Вице-капитан - Джикия, но он вдруг, условно, сломался. Дальше, опять-таки условно, Баринов. А у него карточка лишняя. И что дальше-то? Плюс в сборную еще попасть надо. В клубе же капитан всегда остается в команде, - приводит слова Карпина "Чемпионат".

Ранее Валерий Карпин высказал мнение, что капитанскую повязку в футболе нужно отменять, потому что она ничего не дает.

В пяти матчах сборной России под руководством Карпина команду выводили на поле пять различных капитанов: Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин. В этих встречах наша национальная команда набрала 13 очков, сыграв вничью со сборной Хорватии (0:0) и одержав победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0), Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Карпин: капитанскую повязку надо отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает


Теги: Карпин Сборная России
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