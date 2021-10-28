"Если честно, меня мало волнует сборная нашей страны и судьба этой команды. Меня больше волнует "Зенит". Я даже рад, что Дзюбы нет в расширенном списке сборной - у него будет больше времени для "Зенита". Думаю, Артем сам по этому поводу совершенно не беспокоится, он сам не сильно рвется в эту команду и не очень хочет в ней играть", - приводит слова Боярского Sport24.
Напомним, Артем Дзюба не был включен в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Национальная команда 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет против Кипра, а 14 ноября в Сплите встретится со сборной Хорватии. Дзюба в третий раз при Валерии Карпине не сыграет за сборную. Нападающий попал в расширенный состав команды на октябрьские матчи, но отказался от вызова, сославшись на плохую форму.
Артем Дзюба в текущем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах за "Зенит", в которых забил 6 голов и отдал 5 результативных передач. За сборную России 33-летний форвард провел 55 матчей и забил 30 мячей.
Боярский: рад, что Дзюбы нет в расширенном списке сборной России
Народный артист РФ и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о непопадании форварда петербургской команды Артема Дзюбы в расширенный список сборной России.
Фото: ТАСС