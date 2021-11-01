"Человек, который дал большие шансы для нашей национальной сборной, выиграл все практически матчи, которые нужно было. А почему нет? Он на первом месте идет в отборочной группе. Нужно как можно быстрее с ним подписать контракт. Это наш российский тренер. Никто из тренеров до этого не начинал с таким набором очков", - цитирует Семина "КП Спорт".
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела пять матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. В этих играх национальная команда пропустила всего один мяч.
Сборная России гарантировала себе как минимум второе место и участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. 11 ноября в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Кипром, а 14 ноября в Сплите завершит отборочный турнир ЧМ-2022 матчем с Хорватией.
Семин: РФС нужно как можно быстрее продлить контракт с Карпиным
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что РФС нужно поскорее решить вопрос с продлением контракта наставника сборной России Валерия Карпина.
Фото: Sport24