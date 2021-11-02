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Тренер вратарей "Буде-Глимт" отреагировал на попадание Никиты Хайкина в состав сборной России

Тренер вратарей команды "Буде-Глимт" Йонас Уеланд Колстад отреагировал на вызов в сборную России голкипера норвежской команды Никиты Хайкина.
Фото: "Буде-Глимт"
Тренер назвал сильные качества Хайкина и высказался о потенциальной конкуренции Никиты с Матвеем Сафоновым за место основного вратаря сборной.

"Он блестяще читает игру, его техника великолепна. Никита хорош в навесах и фантастически играет в ситуациях один на один. Также его способность играть на выходах действительно хороша. Сафонов, безусловно, отличный голкипер, но, надеюсь, он чувствует дыхание Никиты в спину", - сказал Колстад.

Отметим, что Хайкин впервые вызван в сборную России. Он попал в итоговый состав команды на матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября), которые пройдут в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.

Источник: Metaratings


Теги: Хайкин Сборная России
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