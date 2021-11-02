Тренер назвал сильные качества Хайкина и высказался о потенциальной конкуренции Никиты с Матвеем Сафоновым за место основного вратаря сборной.
"Он блестяще читает игру, его техника великолепна. Никита хорош в навесах и фантастически играет в ситуациях один на один. Также его способность играть на выходах действительно хороша. Сафонов, безусловно, отличный голкипер, но, надеюсь, он чувствует дыхание Никиты в спину", - сказал Колстад.
Отметим, что Хайкин впервые вызван в сборную России. Он попал в итоговый состав команды на матчи с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября), которые пройдут в рамках отборочного раунда ЧМ-2022.
Источник: Metaratings
Тренер вратарей "Буде-Глимт" отреагировал на попадание Никиты Хайкина в состав сборной России
Тренер вратарей команды "Буде-Глимт" Йонас Уеланд Колстад отреагировал на вызов в сборную России голкипера норвежской команды Никиты Хайкина.
Фото: "Буде-Глимт"