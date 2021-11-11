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Черданцев - о матче с Хорватией: честно говоря, шансов у нас немного

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о предстоящем поединке сборной России против команды Хорватии.
Фото: РФС
Черданцев заявил, что за настрой сборной России на игру с Хорватией можно не беспокоиться. При этом, по его мнению, у российской команды не особо хорошие шансы добиться положительного результата в матче с хорватами.

"За настрой можно не беспокоиться. Другое дело, что готовы ли мы психологически и физически противостоять такой сильной сборной, как Хорватия, которая только что отгрузила на Мальте, с которой у нас были непростые матчи, семь, это другой вопрос, и на него у меня ответа нет, игра покажет. Объективно, честно говоря, шансов с такой Хорватией у нас немного", - сказал Черданцев.

Напомним, что накануне сборная Хорватии победила Мальту со счетом 7:1 в матче отбора на ЧМ-2022. Россияне также одержали победу во вчерашнем матче - команда Валерия Карпина обыграла сборную Кипра (6:0). Поединок заключительного тура группового раунда отбора на чемпионат мира Хорватия - Россия пройдет в Сплите 14 ноября.

Источник: Матч ТВ

Черданцев: Дзюба незаменим в сборной. Разбрасываться такими игроками неправильно


Теги: Черданцев Сборная России
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