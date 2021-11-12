Канчельскис отметил, что Сафонов хорошо играет в последних матчах. По его словам, Матвей заслуженно является основным вратарем сборной.
"Матвей здорово играет, выручает. Дай бог, чтобы и дальше так было. Хорошо, что эта чехарда с вратарями закончилась. А то Черчесов никак определиться не мог. Сейчас Сафонов железно номер один, вопросов к нему нет", - сказал Канчельскис.
Напомним, что накануне Сафонов помог сборной России победить команду Кипра в матче девятого тура отборочного раунда ЧМ-2022 (6:0).
Источник: Sport24
Канчельскис: Сафонов железно номер один в сборной, вопросов к нему нет
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о выступлениях вратаря национальной команды Матвея Сафонова.
Фото: "Краснодар"