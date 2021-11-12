Дворкович отметил, что сборной России нужно играть на победу в матче с Хорватией. Также он рассказал, что ему нравятся азарт и воля к победе, проявляемые игроками российской сборной.
"С Хорватией нужно играть на победу, а каким номером - не важно. Что мне нравится в сборной Карпина? В глазах игроков вовремя появляется азарт и воля к победе. Я безусловно верю в сборную и поддержу нашу команду на стадионе", - заявил Дворкович.
Напомним, что матч заключительного тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите. Сборная России лидирует в группе H, набрав 22 очка. Сборная Хорватии - вторая в группе (20 очков).
Источник: Матч ТВ
Дворкович: с Хорватией нужно играть на победу. Я безусловно верю в сборную России
Бывший руководитель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович высказался о предстоящем матче сборной России против команды Хорватии.
Фото: РИА Новости