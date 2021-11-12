Комбаров отметил силу сборной Хорватии и заявил, что игра с этим соперником будет совершенно не похожа на матч против Кипра.
"С Хорватией будет другой состав, перед Кипром было очень много людей на желтых карточках. Хорватия - очень сильная команда. Для них этот матч тоже будет как финал. Нам надо будет собраться и отстаивать результат. Чтобы выйти на чемпионат мира, достаточно сыграть вничью. Уверен, что с Хорватией будет абсолютно другая игра", - сказал Комбаров.
Напомним, что накануне сборная России разгромила Кипр на своем поле в поединке девятого тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 (6:0). В заключительном туре коллектив Валерия Карпина встретится с Хорватией на выезде. Игра пройдет в Сплите 14 ноября.
Россияне лидируют в группе H c 22 очками в запасе. Хорватия - на втором месте (20 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Комбаров поделился ожиданиями от матча Хорватия - Россия
Экс-игрок сборной России Дмитрий Комбаров высказался о грядущем матче национальной команды с Хорватией в отборе на чемпионат мира.
Фото: Sport24