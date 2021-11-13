— Все идет к тому, что Хорватия не оставит мокрого места от сборной России. С нынешней игрой сборной России рассчитывать на положительный результат не получится.
Проблема не в Карпине, а в подборе футболистов, — рассказал Кафельников в интервью "РБ Спорту".
Матч между сборными Хорватии и России решит, кто отправится напрямую в финальную часть чемпионата мира. Перед последним матчем в активе команды Валерия Карпина 22 очка, Златко Далича — 20. Хорватии, чтобы получить прямую путевку на ЧМ-2022, нужна только победа. Сборной России будет достаточно ничьей.
Начало встречи Хорватия — Россия 17:00 мск. Встреча состоится сегодня в Сплите.
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Кафельников: все идет к тому, что Хорватия не оставит мокрого места от сборной России
Болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча Хорватия — Россия в отборочном турнире ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости