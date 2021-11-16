Ранее Карпин заявил, что разочарован содержанием игры с хорватами. Специалист взял неделю на раздумья о возможном уходе из сборной.
"Карпин находится в раздумьях? Мое мнение - поддерживайте его. Все, что я могу сказать. Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев", - сказал Лексаков.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Его контракт с РФС рассчитан до конца текущего года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В этих играх национальная команда пропустила два мяча.
Источник: "СЭ"
Карпин не исключил, что может покинуть сборную России перед стыковыми матчами
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России
Спортивный директор РФС Андрей Лексаков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после поражения от Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022.
Фото: РФС