В пресс-службе РФС отметили, что соглашение с Карпиным изначально предусматривало продление контракта в случае попадания сборной в стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.
"Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии", - заявили в пресс-службе РФС.
Таким образом, соглашение Карпина и его тренерского штаба с РФС будет действовать до 31 марта следующего года.
Напомним, что сборная России проиграла Хорватии в Сплите с минимальным счетом и финишировала на втором месте в отборочной группе H. Коллектив Карпина в марте примет участие в стыковых матчах за попадание на мировое первенство. Хорваты вышли на чемпионат мира, заняв первое место в группе.
Источник: Чемпионат
В РФС прояснили ситуацию с контрактом Карпина на фоне информации о возможном уходе тренера из сборной России
РФС сделал заявление на фоне информации о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.
Фото: "Чемпионат"