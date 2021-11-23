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Аршавин: не могу представить, что Карпин вызовет Дзюбу еще раз

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сомневается, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба еще раз получит вызов в национальную команду при Валерии Карпине.
Фото: РФС
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи но отказался играть за национальную команду, сославшись на плохую физическую форму. Последний раз Дзюба играл за сборную России летом 2021 года.

"Не знаю, честно. Может быть, Дзюбы и не хватило сборной в плане характера. Но если люди решили, что они не будут работать, даже не стоит это обсуждать. Сборной больше не хватило мастерства, нежели характера.

Окажется ли Дзюба снова в сборной? Честно, я не могу представить, что Карпин вызовет его еще раз", - сказал Аршавин.

В текущем сезоне нападающий Артем Дзюба провел 15 матчей в РПЛ, в которых забил 10 голов и стал автором 5 результативных передач. Дзюба занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона, отставая от Гамида Агаларова из "Уфы" на 1 мяч.

Источник: Sport24


Теги: Аршавин Дзюба Карпин Сборная России Зенит
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